​Азербайджан в этом году заработал с проектов АЧГ и "Шахдениз" 804 млн. долларов

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале 2016 года в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) поступило 804 млн. долларов от продажи прибыльной нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и прибыльного газа с газоконденсатного месторождения "Шахдениз".

Как сообщили Report в ГНФАР, 790 млн. долларов получено от продажи прибыльной нефти с АЧГ, 14 млн. долларов - продажи прибыльного газа с месторождения "Шахдениз".

Отметим, что с 2001 года по 1 марта текущего года общие доходы с АЧГ составили 117,799 млрд. долларов, с 2007 года с "Шахдениз" - 2,457 млрд. долларов.