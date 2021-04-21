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Азербайджан в этом году вернул долг в размере 400 млн манатов

Азербайджан в этом году вернул долг в размере 400 млн манатов Расходы бюджета увеличились на 5,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
Финансы
21 апреля 2021 г. 12:23
Азербайджан в этом году вернул долг в размере 400 млн манатов

Расходы госбюджета Азербайджана в I квартале текущего года исполнены на 5 523,7 млн манатов или на 102% против прогноза в 5 414,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 269,1 млн манатов или на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре бюджетных расходов 4 020,5 млн манатов или 72,8% составляют текущие расходы (рост на 194,9 млн манатов или 5,1%), 1 105,7 млн манатов или 20% - капитальные расходы (рост на 80 млн манатов или 7,8%), 397,5 млн манатов или 7,2% - расходы на обслуживание государственного долга и обязательств.

За отчетный период 48% или 2 651,6 млн манатов из расходной части бюджета было направлено на финансирование социально направленных мероприятий (фонд заработной платы, пенсии и социальные пособия, лекарства и продукты), что на 131,8 млн манатов или 5,2% больше аналогичного периода прошлого года.

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Версия на английском языке Azerbaijan pays off about AZN 400M of its debt 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bu il 400 milyon manata yaxın borc qaytarıb

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