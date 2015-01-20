Азербайджан в этом году увеличит расходы на обучение молодежи за рубежом на 31%

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В бюджете Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2015 год заложены расходы на финансирование доли Азербайджана в проектах Южногазового коридора в размере 997,0 млн. манатов. Как сообщает Report, это отражено в утвержденном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым бюджете ГНФАР на 2015 год.

Отметим, что в 2015 году предусмотрен трансферт из Нефтяного фонда в госбюджет в размере 10,388 млрд. манатов, что на 11,3% больше относительно прогноза на прошлый год.

В бюджете Фонда на 2015 год заложены расходы на финансирование различных мероприятий, связанных с социально-бытовыми и жилищными вопросами беженцев и вынужденных переселенцев, в размере 150 млн. манатов, что на 47% ниже прогноза на прошлый год.

Напротив, Фонд увеличил расходы на финансирование "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы" до 44,1 млн. манатов, что на 30,9% больше по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, расходы на проект реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы увеличились на 12,19% и составили 90 млн. манатов, на проект строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс - сократились на 15,74% и составили 11,5 млн. манатов.

Отметим, что 19 января 2015 года президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении бюджета ГНФАР на 2015 год.

Согласно указу, в бюджете Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2015 год утверждены доходы в размере 10 246 611,9 тыс. манатов, расходы - в размере 11 813 909,2 тыс. манатов.