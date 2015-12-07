​Азербайджан в этом году увеличил ипотечное кредитование на 14%

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане до сегодняшнего дня 17 843 семей получили квартиры по государственной ипотечной программе на общую сумму 723,784 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский ипотечный фонд (АИФ), объем государственного ипотечного кредитования с начала года вырос на 14,4%.

Объем выданных уполномоченными банками ипотечных кредитов по линии АИФ на начало текущего года составил 632,466 млн. манатов, количество ипотечных кредитов достигло 15 829 (прирост - 12,7%).

Отметим, что программа государственного ипотечного кредитования в Азербайджане стартовала в 2006 году. Сейчас первоначальный взнос по обычной ипотеке равен 20%, она выдается сроком на 25 лет под 8% годовых. Максимальная сумма кредита - 50 тыс. манатов. Первоначальный взнос по льготной (социальной) ипотеке равен 15%, годовая процентная ставка - 4%. Максимальный срок кредита - 30 лет.