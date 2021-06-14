Азербайджан в этом году увеличил чистые финансовые обязательства почти на 539 млн долларов

В I квартале этого года Азербайджан увеличил свои чистые финансовые обязательства на 538,8 миллиона долларов США.

В I квартале этого года Азербайджан увеличил свои чистые финансовые обязательства на 538,8 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, рост обеспечили увеличение прямых инвестиций в страну на 1 400,9 млн долларов США (+17,9%), снижение репатриации привлеченных инвестиций на 1 279,6 млн долларов США (-28%), увеличение нефтяного бонуса на 450,5 млн долларов США (-0,2%), снижение портфельных инвестиций на 1,1 млн долларов США (в 45,6 раза меньше), а других инвестиций - на 31,9 млн долларов США (в 14,3 раза меньше).