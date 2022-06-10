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Азербайджан в этом году увеличил чистые финансовые активы

Азербайджан в этом году увеличил чистые финансовые активы В I квартале этого года Азербайджан увеличил чистые финансовые активы на сумму 848,9 млн долларов США
Финансы
10 июня 2022 г. 11:24
Азербайджан в этом году увеличил чистые финансовые активы

В I квартале этого года Азербайджан увеличил чистые финансовые активы на сумму 848,9 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно отчету, рост обеспечили увеличение привлеченных из-за рубежа чистых прямых инвестиций на 36,3 млн долларов (рост годом ранее), рост портфельных инвестиций на 119,2 млн долларов (+56,4%) и рост других инвестиций на 766 млн долларов США (в 2,2 раза).

По расчетам ЦБА, чистые финансовые активы по портфельным инвестициям выросли на 119,2 млн долларов США, а чистые финансовые обязательства снизились на 48,8 млн долларов США, в результате чего по потокам портфельных инвестиций сформировалось положительное сальдо на сумму 168 млн долларов США.

За отчетный период активы по портфельным инвестициям выросли в основном за счет ценных бумаг, обеспечивающих участие в капитале (4,7 млн долларов США), государственного (7,9 млн долларов США), банковского (47,7 млн долларов США) и частного (58,9 млн долларов США) секторов. Обязательства сократились за счет государственного (3,1 млн долларов США), банковского (45 млн долларов США) и других секторов (0,7 млн долларов США).

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Версия на английском языке Azerbaijan increase net financial assets by nearly $ 849 million this year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bu il xalis maliyyə aktivlərini 849 milyon dollardan çox artırıb

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