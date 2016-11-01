Азербайджан в этом году утвердит Стратегическую дорожную карту

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Процесс разработки документа "Основные направления стратегической дорожной карты по развитию национальной экономики и ее основных секторов" под руководством соответствующей Рабочей группы завершен. Об этом сообщил Report исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК) Вусал Гасымлы.

По его словам, сейчас документ проходит юридическую и лингвистическую экспертизу: “В то же время, с учетом значения Стратегической дорожной карты в более чем десятилетнем периоде, идет процесс получения заключений у всех государственных органов. Документ будет утвержден и представлен общественности к концу года".

Отметим, что Стратегическая дорожная карта станет первым документом на постсоветском пространстве, который будет принят с участием всех заинтересованных сторон и путем открытых общественных обсуждений.

В разработке дорожной карты приняли участие 400 зарубежных и отечественных экспертов. Помимо этого, было проведено 150 встреч с 4 000 лицами. До сегодняшнего дня разработаны материалы в количестве 5 000 страниц, сделано более 1 000 предложений со стороны представителей различных госорганов, отечественных и зарубежных академических кругов, частного сектора и гражданских обществ.

Дорожная карта охватывает 11 секторов экономики и включает 12 документов.