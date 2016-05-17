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    Азербайджан в этом году сократил экспорт на 43%

    Объем внешнеторгового оборота снизился на 34%

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель 2016 года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 5 043 992,40 тыс. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 34,30% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

    За отчетный период объем операций импорта в годовом сравнении сократился на 23,85%, составив 2 594 180,62 тыс. долларов, операций экспорта - на 42,63% и составил 2 449 811,78 тыс. долларов.

    Согласно отчету, во внешнеторговом обороте Азербайджана сложилось отрицательное сальдо в размере 144 368,84 тыс. долларов. В аналогичном периоде прошлого года положительное сальдо внешнеторгового оборота составило 867 189,17 тыс. долларов.

    За первые 4 месяца текущего года Азербайджан совершили торговые операции со 152 странами, экспортировал 1 503, импортировал 5 931 наименований товаров. 

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