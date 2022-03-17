Азербайджан в этом году сократил чистые финансовые обязательства на 2,5 млрд долларов

В 2021 году Азербайджан сократил свои чистые финансовые обязательства на 2 489,1 млн долларов США.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Сокращение произошло за счет увеличения привлеченных прямых инвестиций на 4 795,3 млн долларов (+5,9%), уменьшения репатриации привлеченных инвестиций на 6 960 млн долларов (+49,6% ), увеличения нефтяного бонуса на 457 млн долларов (+1,2% ), снижения портфельных инвестиций на 61,5 млн долларов (снижения в 4,2 раза ), прочих инвестиций на 719,9 млн долларов (-49,2%).