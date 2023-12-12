Азербайджан в этом году ожидает рост ненефтегазового сектора на 3%

В 2023 году в Азербайджане прогнозируется экономический рост на уровне 1,5%.

В 2023 году в Азербайджане прогнозируется экономический рост на уровне 1,5%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

"В том числе в ненефтегазовом секторе предполагается рост на 3%", - отметил он.

Напомним, что за январь-октябрь текущего года в Азербайджане произведено ВВП на 100,9 млрд манатов или на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 2,3%, а в ненефтегазовом - выросла на 3,1%.

По словам Миркишили, снижение темпов экономического роста в стране в этом году по сравнению с прошлым годом, в том числе в нефтегазовом секторе, связано с падением объемов добычи нефти и цен на нефть.