О нас

Азербайджан в этом году ожидает рост ненефтегазового сектора на 3%

Азербайджан в этом году ожидает рост ненефтегазового сектора на 3% В 2023 году в Азербайджане прогнозируется экономический рост на уровне 1,5%.
Финансы
12 декабря 2023 г. 11:09
Азербайджан в этом году ожидает рост ненефтегазового сектора на 3%

В 2023 году в Азербайджане прогнозируется экономический рост на уровне 1,5%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

"В том числе в ненефтегазовом секторе предполагается рост на 3%", - отметил он.

Напомним, что за январь-октябрь текущего года в Азербайджане произведено ВВП на 100,9 млрд манатов или на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 2,3%, а в ненефтегазовом - выросла на 3,1%.

По словам Миркишили, снижение темпов экономического роста в стране в этом году по сравнению с прошлым годом, в том числе в нефтегазовом секторе, связано с падением объемов добычи нефти и цен на нефть.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan expects 3% growth in non-oil and gas sector this year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bu il qeyri-neft-qaz sektorunda 3 % artım gözləyir

Самое читаемое

​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
6 декабря 2023 г. 12:44
Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
ФотоГенералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
7 декабря 2023 г. 16:23
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
10 декабря 2023 г. 00:13
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
10 декабря 2023 г. 14:33
Председатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
ФотоПредседатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
11 декабря 2023 г. 03:45
Али Асадов: Темпы инфляции в Азербайджане снизились
Али Асадов: Темпы инфляции в Азербайджане снизились
5 декабря 2023 г. 13:27
В Турции произошел вооруженный инцидент на празднестве, пострадали девять человек
В Турции произошел вооруженный инцидент на празднестве, пострадали девять человек
6 декабря 2023 г. 07:14
Госкомитет: Число обращений о домашнем насилии выросло втрое
Госкомитет: Число обращений о домашнем насилии выросло втрое
6 декабря 2023 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi