Азербайджан в этом году экспортировал страховые услуги на 5 млн манатов

В январе-июне текущего года в рамках системы "Зеленая карта" оформлено около 9 тысяч договоров страхования для транспортных средств, зарегистрированных в Казахстане и Грузии, и собрано около 5 млн манатов страховых взносов.

В январе-июне текущего года в рамках системы "Зеленая карта" оформлено около 9 тысяч договоров страхования для транспортных средств, зарегистрированных в Казахстане и Грузии, и собрано около 5 млн манатов страховых взносов.

Как передает Report, об этом сообщило Бюро обязательного страхования (БОС).

Сообщается, что около 7 тыс. договоров страхования заключены в отношении транспортных средств, зарегистрированных в Казахстане, а 2 тыс. - в Грузии.

Таким образом, за период и впервые в рамках данной системы азербайджанские страховщики экспортировали страховые услуги на сумму около 5 млн манатов. За соответствующий период произведена страховая выплата в размере 2 500 манатов по случаям ДТП с участием зарегистрированных в Казахстане и Грузии транспортных средств.