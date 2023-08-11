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Азербайджан в этом году экспортировал страховые услуги на 5 млн манатов

Азербайджан в этом году экспортировал страховые услуги на 5 млн манатов В январе-июне текущего года в рамках системы "Зеленая карта" оформлено около 9 тысяч договоров страхования для транспортных средств, зарегистрированных в Казахстане и Грузии, и собрано около 5 млн манатов страховых взносов.
Финансы
11 августа 2023 г. 14:05
Азербайджан в этом году экспортировал страховые услуги на 5 млн манатов

В январе-июне текущего года в рамках системы "Зеленая карта" оформлено около 9 тысяч договоров страхования для транспортных средств, зарегистрированных в Казахстане и Грузии, и собрано около 5 млн манатов страховых взносов.

Как передает Report, об этом сообщило Бюро обязательного страхования (БОС).

Сообщается, что около 7 тыс. договоров страхования заключены в отношении транспортных средств, зарегистрированных в Казахстане, а 2 тыс. - в Грузии.

Таким образом, за период и впервые в рамках данной системы азербайджанские страховщики экспортировали страховые услуги на сумму около 5 млн манатов. За соответствующий период произведена страховая выплата в размере 2 500 манатов по случаям ДТП с участием зарегистрированных в Казахстане и Грузии транспортных средств.

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Версия на английском языке Azerbaijan exports over $2.9 million of insurance services this year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bu il 5 milyon manatlıq sığorta xidməti ixrac edib

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