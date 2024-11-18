Азербайджан в 2025 году потратит на "Стратегию социально-экономического развития" 6,5 млрд манатов

В Азербайджане в следующем году на реализацию "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" планируется выделить из государственного бюджета 6 миллиардов 458,7 миллиона манатов.

В Азербайджане в следующем году на реализацию "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" планируется выделить из государственного бюджета 6 миллиардов 458,7 миллиона манатов.

Как сообщает Report , об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту закона "О государственном бюджете на 2025 год".

Отмечается, что эта сумма на 17,2% больше по сравнению с показателем этого года.

Согласно документу, 4 миллиарда манатов или 62% этих средств составят расходы на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий (останется неизменным), 1,1 миллиарда манатов или 17% - инвестиционные расходы (останется неизменным), а 1 миллиард 358,7 миллиона манатов или 21% - текущие расходы (в 3,3 раза больше).