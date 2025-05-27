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Азербайджан в 2024 году направил около 500 млн манатов на продбезопасность

Азербайджан в 2024 году направил около 500 млн манатов на продбезопасность 10:29 В 2024 году на финансирование мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджане было потрачено 485,7 млн манатов, что на 6,1% больше по сравнению с 2023 годом.
Финансы
27 мая 2025 г. 10:38
Азербайджан в 2024 году направил около 500 млн манатов на продбезопасность

Азербайджан в 2024 году из госбюджета направил 485,7 млн манатов на финансирование мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности, что на 6,1% больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Выделенные средства были направлены на вовлечение новых земель из освобожденных от оккупации территорий в сельскохозяйственный оборот в соответствии с проводимыми в аграрной сфере реформами, а также на оказание финансовой поддержки производителям сельскохозяйственной продукции.

Обеспечение продовольственной безопасности в Азербайджане, в том числе повышение уровня самообеспечения основными продовольственными товарами, является одним из важных направлений социально-экономической политики, проводимой в стране.

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