Азербайджан в 2016 году увеличит расходы на обслуживание внешнего госдолга на 35%

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ На погашение внешнего государственного долга Азербайджана в 2016 году прогнозируется выделить 948,671 млн. манатов. Из них 214,234 млн. манатов будет направлено на погашение начисляемых процентов, 734,437 млн. манатов - основной части долга.

Как сообщает Report со ссылкой на проект госбюджета на 2016 год, в следующем году выплаты по внутреннему госдолгу прогнозируются в размере 301,065 млн. манатов. Из них 43,624 млн. манатов приходится на погашение начисляемых процентов, 257,441 млн. манатов - основной части долга.

В итоге, в годовом исчислении выплаты по внешнему госдолгу вырастут на 35%, внутреннему госдолгу - в 4,1 раза.

Отметим, что в 2016 году прогнозируется утверждение верхнего предела внутреннего государственного долга на уровне 2,5 млрд. манатов, внешнего госдолга - 1,5 млрд. манатов. В итоге, по сравнению с 2015 годом верхний предел внутреннего госдолга будет увеличен на 67%, внешнего госдолга останется стабильным.

Отметим, что в 2016 году верхний предел дефицита госбюджета утвержден в размере 1,698 млрд. манатов. Дефицит будет покрыт за счет поступлений от приватизации, внутренних и внешних заимствований, зарубежных грантов и остатка на едином казначейском счете госбюджета на 1 января 2016 года.