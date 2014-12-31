Азербайджан в 2015 году потратит 703 млн. манатов на погашение внешнего госдолга

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В госбюджете Азербайджана на 2015 год на обслуживание государственного долга предусмотрено 239,7 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, в следующем году суммы платежей по внешнему и внутреннему государственному долгу утверждены в размере соответственно 73,239 млн. манатов и 702,965 млн. манатов.

В структуре платежей по внешнему госдолгу 239,7 млн. манатов будет направлено на выплату начисляемых процентов, 463,3 млн. манатов - на финансирование оплаты основной части долга.

Отметим, что в 2015 году верхний предел (лимит) внутреннего государственного долга Азербайджана утвержден на уровне 1,5 млрд. манатов, верхний предел (лимит) внешнего госдолга - 1,5 млрд. манатов.

По состоянию на 1 октября 2014 года внешний государственный долг Азербайджана составил 6,381 млрд. долларов США (5,005 млрд. манатов), соотношение которого к ВВП составило 8,5%. Объем привлеченного долга сроком до 10 лет составил 7,4%, от 10 до 20 лет – 61,3%, свыше 20 лет – 31,3%.

По валютному компоненту внешнего госдолга SDR (специальные права заимствования МВФ) составил 10,4%, доллар США - 63,%, евро - 21,7%, японская йена – 2,2%, исламский динар – 0,8%, саудовский риал - 0,5%, дирхам ОАЭ – 0,5%, кувейтский динар – 0,2%.

Привлеченные от Всемирного банка, Азиатского банка развития, Исламского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Международного агентства сотрудничества Японии и других международных финансовых структур средства были израсходованы на поддержку программ экономических реформ, восстановление и реконструкцию инфраструктуры, также на строительство дорог, улучшение водоснабжения регионов, усовершенствование качества услуг железнодорожного транспорта, промышленность и другие сферы.

Отметим, что в госбюджете Азербайджана на 2015 год доходы предусмотрены в размере 19,438 млрд. манатов, расходы - 21,1 млрд. манатов.