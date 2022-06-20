Азербайджан увеличивает расходы на образование на 2 млн манатов

Расходы на образование в Азербайджане в этом году определены на уровне 3 млрд 886,648 млн манатов.

Расходы на образование в Азербайджане в этом году определены на уровне 3 млрд 886,648 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном проекте закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год”.

По данным, это на 2 млн манатов или на 0,06% больше, чем в утвержденном прогнозе.

Согласно информации, в структуре расходов на образование 377,004 млн манатов (на 146 тыс. манатов или на 0,04% больше предыдущего прогноза) составят расходы на дошкольное образование, 2 млрд 091,019 млн манатов (на 1,1 млн манатов или на 0,05% больше) - общее образование, 63,844 млн манатов (на 29 тыс. манатов или на 0,05% больше) - профессиональное образование, 87,350 млн манатов (на 49 тыс. манатов или на 0,06% больше) - среднее специальное образование, 60,255 млн манатов (на 267 тыс. манатов или 0,4% больше) - высшее образование.