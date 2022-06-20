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Азербайджан увеличивает расходы на оборону

Азербайджан увеличивает расходы на оборону Расходы на оборону и национальную безопасность в Азербайджане определены на уровне 5 млрд 084,760 млн манатов.
Финансы
20 июня 2022 г. 12:48
Азербайджан увеличивает расходы на оборону

Расходы на оборону и национальную безопасность в Азербайджане определены на уровне 5 млрд 084,760 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном проекте закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год”.

По данным, это на 594,868 млн манатов или на 13,2% больше, чем в предыдущем бюджетном прогнозе.

Согласно информации, в структуре расходов 2 млрд 164,705 млн манатов (на 3 млн манатов больше предыдущего прогноза) пришлось на оборонные силы, 295 млн. манатов (на 10 млн. манатов или на 3,5% больше) на национальную безопасность, 433 млн. манатов (не изменились) на пограничную службу, 4 млн. манатов (незначительно выросли) на прикладные исследования в области обороны и национальной безопасности, 2 млрд. 187,161 млн. манатов (на 581,6 млн. манатов или на 36,2 больше) на другие виды деятельности, связанные с национальной безопасностью, 2 млрд. 180,442 млн. манатов (на 580 млн. манатов или на 36,2% больше) предусмотрено на проекты и мероприятия специального оборонного назначения.

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