Азербайджан увеличивает прожиточный минимум на 14%

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается установить прожиточный минимум на следующий год на уровне 155 манатов.

Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом "О прожиточном минимуме на 2017 год".

Напомним, что прожиточный минимум на 2016 год определен в размере 136 манатов. Иными словами, эта цифра будет увеличена на 14% или 19 манатов.

Проект также предусматривает увеличение прожиточного минимума для трудоспособного населения на 12,7% или 18,5 маната – до 164,5 маната, пенсионеров - 13,2% или 15,2 маната – до 130,2 маната, детей - 16,8,% или 19,6 маната – до 136,6 маната. Критерий нуждаемости на следующий год предлагается сохранить на нынешнем уровне – 105 манатов. Это предусмотрено законопроектом "О пределе критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2017 год".