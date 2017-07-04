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    Азербайджан увеличивает на 50% бюджетные расходы на ипотеку и социальные квартиры

    Это отражено в новом проекте бюджета

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане увеличиваются бюджетные средства на ипотеку и строительство социальных квартир.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект о внесении поправок в закон о госбюджете на 2017 год.

    Так, повышение средств на 50 млн манатов по вспомогательному разделу "Экономическая и коммерческая деятельность" пересматриваемого бюджета на 2017 год целиком приходится на долю расходов на ипотеку и строительство социальных квартир.

    Отметим, что в утвержденном бюджете на 2017 год на удовлетворение спроса населения Азербайджана на жилье и приобретение гражданами жилья на льготной основе выделено 100 млн манатов, т.е. первоначальная сумма будет увеличена на 50%. 

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