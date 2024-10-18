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Азербайджан увеличил валютные резервы почти на 13% за год

Азербайджан увеличил валютные резервы почти на 13% за год На 1 октября этого года стратегические валютные резервы Азербайджана составили 73 млрд 493,4 млн долларов США.
Финансы
18 октября 2024 г. 18:29
Азербайджан увеличил валютные резервы почти на 13% за год

На 1 октября этого года стратегические валютные резервы Азербайджана составили 73 млрд 493,4 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 83,95% или 61 млрд 697,6 млн долларов приходятся на долю Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), а 16,05% или 11 млрд 795,8 млн долларов - на долю Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

В третьем квартале этого года валютные резервы страны увеличились на 3 млрд 755,2 млн долларов или на 5,4%, в том числе валютные резервы ГНФАР увеличились на 3 млрд 697 млн долларов или 6,4%, а валютные резервы ЦБА - на 58,2 млн долларов или 0,5%.

За минувший год валютные резервы страны увеличились на 8 млрд 194,1 млн долларов или на 12,55%. За год валютные резервы ГНФАР выросли на 6 млрд 173,6 млн долларов или на 11,1%, а валютные резервы ЦБА - на 2 млрд 20,5 млн долларов или 20,6%.

Валютные резервы ГНФАР (млн долларов США)

Валютные резервы ЦБА (млн долларов США)

Стратегические валютные резервы Азербайджана (млн долларов США)

01.10.2024

61 697,6

11 795,8

73 493,4

01.07.2024

58 000,6

11 737,6

69 738,2

01.04.2024

57 372,8

11 654,4

69 027,2

01.01.2024

56 069,7

11 613.0

67 682,7

01.10.2023

55 524,0

9 775,3

65 299,3
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan son 1 ildə valyuta ehtiyatlarını 13 %-ə yaxın artırıb

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