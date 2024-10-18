Азербайджан увеличил валютные резервы почти на 13% за год

На 1 октября этого года стратегические валютные резервы Азербайджана составили 73 млрд 493,4 млн долларов США.

На 1 октября этого года стратегические валютные резервы Азербайджана составили 73 млрд 493,4 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 83,95% или 61 млрд 697,6 млн долларов приходятся на долю Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), а 16,05% или 11 млрд 795,8 млн долларов - на долю Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

В третьем квартале этого года валютные резервы страны увеличились на 3 млрд 755,2 млн долларов или на 5,4%, в том числе валютные резервы ГНФАР увеличились на 3 млрд 697 млн долларов или 6,4%, а валютные резервы ЦБА - на 58,2 млн долларов или 0,5%.

За минувший год валютные резервы страны увеличились на 8 млрд 194,1 млн долларов или на 12,55%. За год валютные резервы ГНФАР выросли на 6 млрд 173,6 млн долларов или на 11,1%, а валютные резервы ЦБА - на 2 млрд 20,5 млн долларов или 20,6%.