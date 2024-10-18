Азербайджан увеличил валютные резервы почти на 13% за год

На 1 октября этого года стратегические валютные резервы Азербайджана составили 73 млрд 493,4 млн долларов США.
Как сообщает Report, из них 83,95% или 61 млрд 697,6 млн долларов приходятся на долю Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), а 16,05% или 11 млрд 795,8 млн долларов - на долю Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
В третьем квартале этого года валютные резервы страны увеличились на 3 млрд 755,2 млн долларов или на 5,4%, в том числе валютные резервы ГНФАР увеличились на 3 млрд 697 млн долларов или 6,4%, а валютные резервы ЦБА - на 58,2 млн долларов или 0,5%.
За минувший год валютные резервы страны увеличились на 8 млрд 194,1 млн долларов или на 12,55%. За год валютные резервы ГНФАР выросли на 6 млрд 173,6 млн долларов или на 11,1%, а валютные резервы ЦБА - на 2 млрд 20,5 млн долларов или 20,6%.
|
Валютные резервы ГНФАР (млн долларов США)
|
Валютные резервы ЦБА (млн долларов США)
|
Стратегические валютные резервы Азербайджана (млн долларов США)
|
01.10.2024
|
61 697,6
|
11 795,8
|
73 493,4
|
01.07.2024
|
58 000,6
|
11 737,6
|
69 738,2
|
01.04.2024
|
57 372,8
|
11 654,4
|
69 027,2
|
01.01.2024
|
56 069,7
|
11 613.0
|
67 682,7
|
01.10.2023
|
55 524,0
|
9 775,3
|
65 299,3