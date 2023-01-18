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Азербайджан увеличил валютные резервы на 11% за последний год

Азербайджан увеличил валютные резервы на 11% за последний год Валютные резервы Азербайджана на 1 января текущего года составили 58 029,3 миллиона долларов США.
Финансы
18 января 2023 г. 20:05
Азербайджан увеличил валютные резервы на 11% за последний год

Валютные резервы Азербайджана на 1 января текущего года составили 58 029,3 миллиона долларов США.

Как сообщает Report, из них 84,5%, или 49 033,6 миллиона долларов США, пришлись на государственный нефтяной фонд (ГНФАР), 15,5%, или 8 995,7 миллиона долларов США - на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

В IV квартале прошлого года валютные резервы страны выросли на 4 975,6 млн долларов США, или на 9,4%. Так, валютные резервы ГНФАР увеличились на 3 647,2 миллиона долларов США или на 8%, а валютные резервы ЦБА - на 1 328,4 миллиона долларов США или на 17,3%.

За последний 1 год валютные резервы страны выросли на 5 928,8 млн долларов США или на 11,4%. За год валютные резервы ГНФАР продемонстрировали рост на 4 008,5 млн долларов США или на 8,9 %, а валютные резервы ЦБА - на 1 920,3 млн долларов США или на 27,1%.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts 11% growth in foreign exchange reserves year-on-year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan son 1 ildə valyuta ehtiyatlarını 11 % artırıb

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