Азербайджан увеличил валютные резервы на 11% за последний год

Валютные резервы Азербайджана на 1 января текущего года составили 58 029,3 миллиона долларов США.

Валютные резервы Азербайджана на 1 января текущего года составили 58 029,3 миллиона долларов США.

Как сообщает Report, из них 84,5%, или 49 033,6 миллиона долларов США, пришлись на государственный нефтяной фонд (ГНФАР), 15,5%, или 8 995,7 миллиона долларов США - на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

В IV квартале прошлого года валютные резервы страны выросли на 4 975,6 млн долларов США, или на 9,4%. Так, валютные резервы ГНФАР увеличились на 3 647,2 миллиона долларов США или на 8%, а валютные резервы ЦБА - на 1 328,4 миллиона долларов США или на 17,3%.

За последний 1 год валютные резервы страны выросли на 5 928,8 млн долларов США или на 11,4%. За год валютные резервы ГНФАР продемонстрировали рост на 4 008,5 млн долларов США или на 8,9 %, а валютные резервы ЦБА - на 1 920,3 млн долларов США или на 27,1%.