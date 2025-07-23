О нас

Азербайджан увеличил валютные резервы более чем на 11% за последний год

Азербайджан увеличил валютные резервы более чем на 11% за последний год Азербайджан увеличил валютные резервы более чем на 11% за последний год
Финансы
23 июля 2025 г. 14:05
Азербайджан увеличил валютные резервы более чем на 11% за последний год

На 1 июля этого года стратегические валютные резервы Азербайджана составили 77 млрд 669,5 млн долларов США.

Как сообщает Report, 85,6% из них или 66 млрд 515,6 млн долларов США, приходится на долю Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), а 14,4% или 11 млрд 153,9 млн долларов США - на долю Центрального банка Азербайджана.

Во II квартале этого года валютные резервы страны увеличились на 3 млрд 902,8 млн долларов США или на 5,3%. Так, валютные резервы ГНФАР выросли на 3 млрд 775,4 млн долларов США или на 6%, а валютные резервы ЦБА - на 127,4 млн долларов США или на 1,2%.

За последний год валютные резервы страны увеличились на 7 млрд 931,3 млн долларов США или на 11,4%. За год валютные резервы ГНФАР показали рост на 8 млрд 515 млн долларов США или на 14,7%, а валютные резервы ЦБА - снижение на 583,7 млн долларов США или на 5%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan's foreign exchange reserves up by over 11%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan son 1 ildə valyuta ehtiyatlarını 11 %-dən çox artırıb

Экслюзивные новости

Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
22 июля 2025 г. 15:12
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
18 июля 2025 г. 11:53
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi