Азербайджан увеличил валютные резервы более чем на 11% за последний год

Азербайджан увеличил валютные резервы более чем на 11% за последний год

На 1 июля этого года стратегические валютные резервы Азербайджана составили 77 млрд 669,5 млн долларов США.

Как сообщает Report, 85,6% из них или 66 млрд 515,6 млн долларов США, приходится на долю Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), а 14,4% или 11 млрд 153,9 млн долларов США - на долю Центрального банка Азербайджана.

Во II квартале этого года валютные резервы страны увеличились на 3 млрд 902,8 млн долларов США или на 5,3%. Так, валютные резервы ГНФАР выросли на 3 млрд 775,4 млн долларов США или на 6%, а валютные резервы ЦБА - на 127,4 млн долларов США или на 1,2%.

За последний год валютные резервы страны увеличились на 7 млрд 931,3 млн долларов США или на 11,4%. За год валютные резервы ГНФАР показали рост на 8 млрд 515 млн долларов США или на 14,7%, а валютные резервы ЦБА - снижение на 583,7 млн долларов США или на 5%.