Азербайджан увеличил субсидии в сфере теплоснабжения на 75%

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ ОАО "Азеристиликтеджхизат" получит финансовую помощь на 33 млн манатов из государственного бюджета Азербайджана на 2018 год.

Об этом сообщает Report, ссылаясь на указ президента Азербайджана о некоторых вопросах, связанных с применением закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год".

Следует отметить, что в 2017 году ОАО "Азеристиликтеджхизат" было выделено 18,896 млн манатов. Следовательно, в следующем году объемы помощи из госбюджета резко увеличатся (примерно 75%).

Также в госбюджете на 2018 год предусмотрено выделение 29,4 млн манатов для ОАО "Азерсу". Из них 7,4 млн манатов на субсидии, 22 млн манатов – на регулирование долговых обязательств путем увеличения уставного капитала.