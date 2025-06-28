Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику России в 2,8 раза

В I квартале 2025 года Азербайджан направил в экономику России $18,4 млн прямых инвестиций, что в 2,5 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В I квартале 2025 года Азербайджан направил в экономику России $18,4 млн прямых инвестиций, что в 2,5 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные Центрального банка Азербайджана.

При этом доля этих вложений в общем объеме зарубежных инвестиций Азербайджана выросла с 2,2 до 5,9%.

В то же время Россия инвестировала в экономику Азербайджана $64,3 млн - на 15,8% больше, чем годом ранее. Доля российских вложений в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 4,2% (против 3,7% годом ранее).

Всего за январь-март 2025 года резиденты Азербайджана осуществили за рубежом инвестиции на сумму $315,1 млн (на 4,6% меньше, чем годом ранее), тогда как приток иностранных инвестиций в страну достиг $1,519 млрд (+0,7%).