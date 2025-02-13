Азербайджан увеличил почти в 5 раз объем льготного кредитования "зеленых" проектов

Фонд развития предпринимательства (ФРП) при Министерстве экономики Азербайджана в 2024 году предоставил льготные кредиты на сумму 2,6 млн манатов для восьми “зеленых” проектов.

Фонд развития предпринимательства (ФРП) при Министерстве экономики Азербайджана в 2024 году предоставил льготные кредиты на сумму 2,6 млн манатов для восьми “зеленых” проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на ФРП, объем финансирования таких проектов вырос в 4,72 раза по сравнению с 2023 годом, что в суммарном выражении составляет 2,05 млн манатов.

По состоянию на 1 января 2025 года общий объем льготных кредитов, выданных ФРП на поддержку “зеленых” инициатив, достиг 5,15 млн манатов для 11 проектов.

В целом, в 2024 году ФРП предоставил льготные кредиты 5 722 субъектам предпринимательства, что на 74,7% больше, чем годом ранее. Общий объем кредитования составил 248,1 млн манатов, превысив показатель 2023 года на 28%.