​Азербайджан увеличил объемы импорта из стран СНГ

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Объем экспорта из Азербайджана в страны СНГ в годовом исчислении сократился на 54,3% и в январе 2015 года составил 35,6 млн. долларов США. За этот период объем импорта из стран СНГ вырос на 10,4% и составил 136,8 млн. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, таким образом, отрицательное сальдо товарооборота со странами СНГ выросло в 2 раза - с 46,1 млн. долларов до 101,2 млн. долларов. За январь текущего года на долю стран СНГ пришлось 2,79% от совокупного объема экспорта и 23,83% - от совокупного объема импорта.

Объем экспорта в Россию, на долю которой приходится большая часть экспортных операций со странами СНГ, за этот период сократился на 58,64% и составил 27,2 млн. долларов, объем импорта вырос на 21,69%, составив 97,2 млн. долларов.

В целом, за январь объем внешнеторгового оборота Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 23,05% и составил 1,852 млрд. долларов. За этот период объем импорта вырос на 7,16%, составив 574,2 млн. долларов, экспорт сократился на 31,7%, составив 1,278 млрд. долларов. Во внешнеторговом обороте сложилось положительное сальдо в размере 703,6 млн. долларов.

По информации, за отчетный месяц импортировано 3 251, экспортировано - 516 наименований товаров.