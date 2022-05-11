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Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 39%

Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 39% В январе-апреле текущего года стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана составила 965,5 млн долларов США, что на 38,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
11 мая 2022 г. 15:22
Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 39%

В январе-апреле текущего года стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана составила 965,5 млн долларов США, что на 38,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

"Наблюдается диверсификация экспорта продуктов переработки в страны ЕС, а также в другие промышленно развитые страны. В частности, содержащийся в структуре органической химической промышленности метанол, пластмассы и входящие в группу изготовленных из них изделий полиэтилен первичной формы и полипропилен первичной формы, пропиленовые сополимеры первичной формы, другие вещества первичной формы, образующиеся в результате полимеризации, сыграли решающую роль в росте ненефтяного экспорта. Не случайно, что за январь-апрель 2022 года экспорт продукции химической промышленности увеличился почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за первые четыре месяца прошлого года экспорт химической промышленности составил 13,1 млн долларов США. Основная причина роста связана со снижением масштабов пандемии, ростом мировых рыночных цен на товары, выступающие в качестве промежуточного продукта для экспортируемой продукции органической химии", - заявили в ведомстве.

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