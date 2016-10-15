Азербайджан увеличил кредитование в строительство и покупку недвижимости

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Объем кредитных вложений в строительство и покупку недвижимости, включая ипотечные кредиты, на 1 сентября достиг 1 592,1 млн. манатов.

Об этом сообщили Report в Центробанке Азербайджана.

В ЦБА заявили, что объем кредитования в августе вырос на 6,8%, в годовом сравнении – на 17,1%.

Доля кредитных вложений в экономику страны финансово-кредитными организациями на 1 сентября составила 9,5%. Это означает рост на 0,6 процентных пункта по сравнению с прошлым месяцем, и на 2,7 процентных пункта в годовом сравнении.

Отметим, что удельный вес кредитных вложений в домашнее хозяйство в кредитах, вложенных в экономику страны, составил 37,2% или 6 272,7 млн. манатов. В месячном сравнении кредитование в этой сфере выросло на 0,6%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилось на 18,4%.

Напомним, что общий объем кредитных вложений в экономику страны на 1 сентября составил 16 839,7 млн. манатов, из них 1 592,9 млн. манатов или 9,5% являются просроченными.