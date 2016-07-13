​Азербайджан увеличил кредитование в недвижимое имущество

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Объем кредитных вложений в домашние хозяйства Азербайджана на 1 июня текущего года снизился до 6 932,7 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, кредитование сократилось на 3,5% или 252,7 млн. манатов по сравнению с показателем на 1 мая, и на 13,8% или 1 110,7 млн. манатов – с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период кредитные вложения в строительство и покупку недвижимости, включая ипотечные кредиты, достигли 1 573,5 млн. манатов, что больше в месячном исчислении на 0,20% или 3,2 млн. манатов. В годовом сравнении кредитование в эту сферу сократилось на 16,11% или 218,4 млн. манатов.

По информации ЦБА, финансирование домашних хозяйств составляет 38,1% общего объема кредитования.

Отметим, что на 1 июня 2016 года кредитные вложения в экономику страны в национальной валюте составили 18 197,1 млн. манатов, из них 8,3% или 1 514,2 млн. манатов являются просроченными.