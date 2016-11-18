Азербайджан увеличил капитальные расходы госбюджета на 43%

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В представленном на рассмотрение Милли Меджлиса варианте законопроекта "О государственном бюджете Азербайджана на 2017 год" капитальные расходы заложены в размере 5 213,0 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 1 558,6 млн манатов или 43% больше, чем в первоначальном варианте бюджета.

Согласно новому варианту законопроекта, удельный вес этих расходов в структуре расходов госбюджета составит 31,4%, что на 6,5 процентных пункта больше, чем в 2016 году.

На государственные капиталовложения (инвестиции) из госбюджета на будущий год планируется выделить 2 501,0 млн манатов, что на 641 млн манатов или 34% больше, чем в первоначальном варианте.

В то же время 560,0 млн манатов (предыдущая сумма не изменилась – Report) или 22,4% этой суммы будет направлено на рост уставного капитала Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в целях финансирования доли участия компании в проекте Южного газового коридора. Остальные 77,6% или 1 941,0 млн манатов планируется направить на финансирование прочих приоритетных проектов и мероприятий.

Согласно проекту, 2 712,0 млн манатов из капитальных расходов госбюджета на 2017 год будут израсходованы на госзакупки, социально-культурные, бытовые, производственные проекты, реконструкцию, капитальный ремонт зданий, установок, дорог, закупку нефинансовых активов (основные средства, здания и постройки, жилые и нежилые здания), что на 915,6 млн манатов или 51% больше, чем в первоначальном варианте.