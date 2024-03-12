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Азербайджан увеличил инвестиции в Грузию более чем в 30 раз

Азербайджан увеличил инвестиции в Грузию более чем в 30 раз Азербайджан инвестировал в Грузию 53,6 млн долларов США в 2023 году, что в 31,5 раза больше в годовом исчислении.
Финансы
12 марта 2024 г. 11:36
Азербайджан увеличил инвестиции в Грузию более чем в 30 раз

Азербайджан инвестировал в Грузию 53,6 млн долларов США в 2023 году, что в 31,5 раза больше в годовом исчислении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Доля Азербайджана в общем объеме иностранных инвестиций в эту страну в 2023 году составила 3,4%.

Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в прошлом году составил 1 млрд 594,7 млн долларов, что на 24% меньше в годовом исчислении.

Основным иностранным инвестором Грузии в 2023 году была Великобритания - 392 млн долларов.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases investments in Georgia over 30 times
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstana investisiya qoyuluşunu 32 dəfə artırıb

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