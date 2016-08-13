​Азербайджан увеличил добычу серебра

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане за январь-июль текущего года добыто 1 115,9 кг золота. Это на 15,8% меньше соответствующего периода прошлого года. По состоянию на 1 августа текущего года запасы готовой продукции составили 17,8 кг, сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики.

По данным официальной статистики, за указанный период объем добычи серебра вырос в годовом исчислении в 4,1 раза и составил 220,1 кг. Запасы готовой продукции составили 15,0 кг.

В Азербайджане золото и серебро добывается в рамках договора типа PSA (о долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. Договор предусматривает разработку 6 месторождений: 1 - в Нахчыване, 2 - Гедабеке, 3 - Кельбаджаре и Зангилане, которые в настоящее время находятся под армянской оккупацией. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота в Гедабекском месторождении началась в 2009 году.