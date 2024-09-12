Азербайджан увеличил чистые финансовые активы на 129 млн долларов

В первом полугодии этого года чистые финансовые активы Азербайджана увеличились на 128,5 млн долларов США.

В первом полугодии этого года чистые финансовые активы Азербайджана увеличились на 128,5 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, за тот же период прошлого года объем чистых финансовых активов снизился на 10 млн долларов.

Полугодовой рост был обеспечен за счет увеличения прямых инвестиций за рубеж на 421,4 млн долларов (год назад было снижение), увеличения портфельных инвестиций на 609,6 млн долларов (на 21,8% больше) и снижения других инвестиций на 902,5 млн долларов (в 2,2 раза больше).