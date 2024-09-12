О нас

Азербайджан увеличил чистые финансовые активы на 129 млн долларов

Азербайджан увеличил чистые финансовые активы на 129 млн долларов В первом полугодии этого года чистые финансовые активы Азербайджана увеличились на 128,5 млн долларов США.
Финансы
12 сентября 2024 г. 13:28
Азербайджан увеличил чистые финансовые активы на 129 млн долларов

В первом полугодии этого года чистые финансовые активы Азербайджана увеличились на 128,5 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, за тот же период прошлого года объем чистых финансовых активов снизился на 10 млн долларов.

Полугодовой рост был обеспечен за счет увеличения прямых инвестиций за рубеж на 421,4 млн долларов (год назад было снижение), увеличения портфельных инвестиций на 609,6 млн долларов (на 21,8% больше) и снижения других инвестиций на 902,5 млн долларов (в 2,2 раза больше).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan I yarımildə xalis maliyyə aktivlərini 129 milyon dollar artırıb

Самое важное

Париж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
ФотоПариж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
7 сентября 2024 г. 13:25
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
5 сентября 2024 г. 22:49
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
5 сентября 2024 г. 22:06
В Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
ФотоВ Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
5 сентября 2024 г. 21:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi