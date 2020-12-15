Азербайджан увеличил чистые финансовые активы более чем на 500 млн долларов

В январе-сентябре этого года чистые финансовые активы Азербайджана выросли на 512,8 млн долларов США

В январе-сентябре этого года чистые финансовые активы Азербайджана выросли на 512,8 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Рост обеспечен за счет увеличения направленных за рубеж прямых инвестиций на 519,5 млн долларов США, сокращения портфельных инвестиций на 18,5 млн долларов США и увеличения других инвестиций на 11,8 млн долларов США.

За аналогичный период прошлого года чистые финансовые активы Азербайджана выросли на 590,3 млн долларов США. Рост обеспечило увеличение направленных за рубеж прямых инвестиций на 1 665,1 млн долларов, портфельных инвестиций-на 299,1 млн долларов США, сокращение других инвестиций на 1 373,9 млн долларов США.