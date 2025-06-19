Азербайджан увеличил чистые финансовые активы более чем на $1 млрд

Азербайджан увеличил чистые финансовые активы более чем на $1 млрд

В первом квартале текущего года чистые финансовые активы Азербайджана увеличились на $1 млрд 179,6 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года они сократились на $463,9 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Квартальный рост обусловлен снижением прямых инвестиций, направленных за рубеж, на $144,1 млн (в 12,1 раза больше, чем годом ранее), ростом портфельных инвестиций на $629,2 млн (в 143 раза больше), а также повышением других инвестиций на $694,5 млн. (год назад наблюдалось снижение).