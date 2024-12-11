Азербайджан увеличил чистые финансовые активы более чем на 1,3 млрд долларов в этом году

Азербайджан увеличил чистые финансовые активы более чем на 1,3 млрд долларов в этом году

В январе-сентябре этого года чистые финансовые активы Азербайджана выросли на 1 млрд 390,9 млн долларов США.

https://static.report.az/photo/e445aeb8-a009-3551-8a76-79ce8faa879d.jpg https://static.report.az/photo/e445aeb8-a009-3551-8a76-79ce8faa879d.jpg

В январе-сентябре этого года чистые финансовые активы Азербайджана выросли на 1 млрд 390,9 млн долларов США. Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, за тот же период прошлого года произошло снижение чистых финансовых активов на 345,1 млн долларов. Девятимесячный рост произошел за счет увеличения прямых инвестиций за рубеж на 584 млн долларов (в 3 раза меньше в годовом сравнении), увеличения портфельных инвестиций на 724,5 млн долларов (в 9,6 раз больше) и увеличения прочих инвестиций на 82,4 млн долларов (год назад было снижение). Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Azerbaijan’s net financial assets grow by almost $1.4B