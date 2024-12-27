Азербайджан увеличит финансирование служб восстановления освобожденных территорий на 11%

В 2025 году Азербайджан выделит из государственного бюджета 39,8 млн манатов на деятельность Служб восстановления, строительства и управления на освобожденных от оккупации территориях.

В 2025 году Азербайджан выделит из государственного бюджета 39,8 млн манатов на деятельность Служб восстановления, строительства и управления на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает Report, об этом свидетельствует утвержденный сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым закон "О государственном бюджете на 2025 год".

Согласно данным, это на 10,7% больше по сравнению с 2024 годом.

В частности, бюджетом предусмотрено:

- 9,6 млн манатов для службы в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах (на 20,4% меньше, чем в этом году);

- 6,9 млн манатов для аналогичной службы в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах (на 6,4% меньше);

- 4,9 млн манатов для службы в Лачынском районе (на 8,7% больше);

- 13,6 млн манатов для службы в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах (на 12,3% больше);

- 4,9 млн манатов для службы в Кяльбаджарском районе (в этом году не было).