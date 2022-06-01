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Азербайджан улучшил глобальную позицию по подотчетности бюджета

Азербайджан улучшил глобальную позицию по подотчетности бюджета Международное бюджетное партнерство опубликовало индекс открытости бюджетов (The Open Budget Survey-2021) за 2021 год.
Финансы
1 июня 2022 г. 14:41
Азербайджан улучшил глобальную позицию по подотчетности бюджета

Международное бюджетное партнерство опубликовало индекс открытости бюджетов (The Open Budget Survey-2021) за 2021 год.

Как сообщает Report, согласно документу, Азербайджан набрал 57 из 100 возможных баллов по прозрачности бюджета. Это на 22 пункта больше, чем в 2019 году.

В прошлом году Азербайджан обнародовал все 8 основных бюджетных документов (предварительное заявление, бюджетное предложение исполнительной власти, принятый бюджет, бюджет для граждан, текущие отчеты, полугодовой обзор, итоговый годовой отчет, аудиторский отчет). В 2019 году предварительное заявление и полугодовой обзор не были представлены.

Международное бюджетное партнерство оценило в прошлом году предварительное заявление в 78 баллов, бюджетное предложение исполнительной власти - в 43 балла, принятый бюджет - в 78 баллов, бюджет для граждан – в 58 баллов, текущие отчеты – в 96 баллов, полугодовой обзор – в 63 балла, итоговый годовой отчет и аудиторский отчет – в 62 балла.

Из стран региона Грузия набрала 87 баллов (на 6 баллов больше, чем в предыдущем отчете), Россия - 73 балла (на 1 балл меньше), Казахстан - 63 балла (на 5 баллов больше), Турция - 55 баллов (на 4 балла больше).

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