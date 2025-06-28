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Азербайджан удвоил в I квартале прямые инвестиции в экономику США

Азербайджан удвоил в I квартале прямые инвестиции в экономику США 10:33
Финансы
28 июня 2025 г. 10:56
Азербайджан удвоил в I квартале прямые инвестиции в экономику США

Азербайджан в первом квартале 2025 года осуществил прямые инвестиции в экономику США в размере $14,7 млн, что в 2 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные Центрального банка Азербайджана.

При этом доля инвестиций в экономику США в общем объеме прямых инвестиций Азербайджана за рубежом увеличилась с 2,2% до 4,7%.

В то же время Соединенные Штаты в отчетном периоде вложили в экономику Азербайджана $42,3 млн, что на 31,1% больше, чем годом ранее. Доля этих инвестиций в общем объеме прямых иностранных вложений в Азербайджан выросла с 2,1% до 2,8%.

Всего за январь–март 2025 года резиденты Азербайджана осуществили за рубежом инвестиции на сумму $315,1 млн (на 4,6% меньше, чем годом ранее), тогда как приток иностранных инвестиций в страну достиг $1,519 млрд (+0,7%).

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