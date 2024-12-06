Азербайджан участвует в ежегодном собрании ЧБТР в Стамбуле

В Стамбуле проходит 26-е Ежегодное собрание Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), в котором принимает участие делегация Азербайджана.

В Стамбуле проходит 26-е Ежегодное собрание Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), в котором принимает участие делегация Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

На мероприятии страну представляет министр финансов и член Совета управляющих ЧБТР Самир Шарифов.

На повестке собрания - обсуждение среднесрочной стратегии банка, бизнес-плана на 2025-2026 годы, текущего кредитного портфеля, источников финансирования и возможностей для расширения сотрудничества между странами-членами.

ЧБТР, основанный государствами Организации Черноморского экономического сотрудничества, способствует экономическому развитию и региональной интеграции. Банк, штаб-квартира которого находится в Салониках (Греция), финансирует проекты в государственном и частном секторах, предоставляет кредиты, инвестиции и гарантии, а также поддерживает торговлю.