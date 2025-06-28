Азербайджан существенно сократил прямые инвестиции в экономику ОАЭ

В I квартале 2025 года Азербайджан направил в экономику Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прямые инвестиции в размере $17,4 млн, что на 73,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В I квартале 2025 года Азербайджан направил в экономику Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прямые инвестиции в размере $17,4 млн, что на 73,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные Центрального банка Азербайджана.

Доля инвестиций Азербайджана в экономику ОАЭ в общем объеме инвестиций снизилась с 19,9 до 5,5%.

В то же время ОАЭ инвестировали в экономику Азербайджана $110,3 млн, что на 42,1% меньше, чем годом ранее.

Доля этих инвестиций в общем объеме прямых иностранных вложений в Азербайджан сократилась с 12,6 до 7,3%.

Всего за январь-март 2025 года резиденты Азербайджана осуществили за рубежом инвестиции на сумму $315,1 млн (на 4,6% меньше, чем годом ранее), тогда как приток иностранных инвестиций в страну достиг $1,519 млрд (+0,7%).