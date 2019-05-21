Самир Шарифов: Азербайджан станет страной-донором в Азиатском фонде развития с 2020 года

С 2020 года Азербайджан будет участвовать в качестве страны-донора в Азиатском фонде развития при Азиатском банке развития (АБР).

Об этом заявил министр финансов Самир Шарифов в ответ на вопрос Report.

С.Шарифов отметил, что сумма будет предусмотрена в бюджете 2020 года: "Фонд будет предоставлять кредиты странам-членам Азиатского банка развития (АБР) под низкие процентные ставки. Такие фонды есть при Всемирном банке и других финансовых институтах. Конечно же, сумма, которую мы планируем выделить, не очень большая. Конкретная сумма станет известна во время утверждения бюджета на 2020 год".

АБР был основан в 1966 году. Штаб-квартира организации расположена в столице Филиппин, городе Манила. Членами банка являются 67 стран. Азербайджан стал участником организации 22 декабря 1999-го года. В 2015 году в Азербайджане состоялось 48-е заседание Совета управляющих АБР.