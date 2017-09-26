Азербайджан стал лидером по числу заемщиков на рынке микрокредитования СНГ

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Казахстанский рынок микрокредитования – самый крупный на территории стран СНГ. Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные международной организации Microfinance Information Exchange.

Согласно отчету, Казахстан формирует порядка 33% совокупного кредитного рынка микрокредитов СНГ, что равно 464,3 млн долларов.

Второе и третье места поделили Азербайджан с показателем 337,6 млн долларов или 24% рынка СНГ и Таджикистан с 191 млн долларов или 13,6% рынка. Далее следуют Армения с долей в 162 млн долларов (11,5%), Кыргызстан (98 млн долларов, 7%), Россия (86,3 млн долларов, 6,1%), Узбекистан (37,1 млн долларов, 2,6%) и Молдова (30 млн долларов, 2,1%). В Украине зафиксировано всего лишь 700 тыс. долларов.

По числу активных заемщиков Азербайджан стал лидером и насчитывает 274,8 тыс. субъектов. В Казахстане этот показатель равен 254,5 тыс., Таджикистане - 232,4 тыс., Кыргызстане - 156 тыс., Армении - 116,1 тыс., России - 36 тыс., Молдова - 19,3 тыс., Узбекистане и Украине - по 700.