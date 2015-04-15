​Азербайджан стал членом Азиатского банка развития инфраструктуры

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан утвержден в качестве будущего соучредителя Азиатского банка развития инфраструктуры (АБРИ), созданного по инициативе Китая.

Как сообщили Report в министерстве финансов, представители министерства финансов Азербайджана 27 апреля в Пекине примут участие в учредительном собрании АБРИ, созданного с целью обеспечения растущих финансовых потребностей развивающейся инфраструктуры азиатского региона.

Отметим, что 31 марта 2015 года Азербайджан официально заявил о намерении стать соучредителем Азиатского банка развития инфраструктуры.