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    ​Азербайджан стал членом Азиатского банка развития инфраструктуры

    Азербайджан утвержден в качестве будущего соучредителя АБРИ, созданного по инициативе Китая

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан утвержден в качестве будущего соучредителя Азиатского банка развития инфраструктуры (АБРИ), созданного по инициативе Китая.

    Как сообщили Report в министерстве финансов, представители министерства финансов Азербайджана 27 апреля в Пекине примут участие в учредительном собрании АБРИ, созданного с целью обеспечения растущих финансовых потребностей развивающейся инфраструктуры азиатского региона.

    Отметим, что 31 марта 2015 года Азербайджан официально заявил о намерении стать соучредителем Азиатского банка развития инфраструктуры.

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