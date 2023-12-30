О нас

Азербайджан создаст систему "Зеленый коридор" для расходов госбюджета

Азербайджан создаст систему "Зеленый коридор" для расходов госбюджета Коллегия Минфина утвердила "Правила осуществления финансовых операций через государственное казначейство и учета этих операций", согласно которым Азербайджан создаст систему "Зеленый коридор" для расходов госбюджета.
Финансы
30 декабря 2023 г. 11:43
Азербайджан создаст систему Зеленый коридор для расходов госбюджета

Коллегия Минфина утвердила "Правила осуществления финансовых операций через государственное казначейство и учета этих операций", согласно которым Азербайджан создаст систему "Зеленый коридор" для расходов госбюджета.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал министр финансов Самир Шарифов.

При этом аннулированы "Инструкция о взятии обязательств по расходам государственного бюджета" и "Инструкция о казначейском учете приобретаемых товаров, работ и услуг, принимаемых финансируемыми из государственного бюджета распорядителями кредитов", утвержденные приказом министерства от 28 декабря 2000.

Согласно новому решению, Минфин в целях упрощения проведения финансовых операций по расходам создаст систему "Зеленый коридор" и определит перечень расходов, охватываемых данной системой. При необходимости применение системы может быть ограничено.

Кроме того, была определена сфера охвата "Информационной системы управления казначейством". Оператор данной системы вносит смету доходов и расходов, определенную по уровням бюджета, в личные ведомости казначейских счетов органов и учреждений до 10 января каждого года. Организация может вносить изменения в ведомость в течение 3 рабочих дней, оператор проверяет и утверждает эти изменения в течение 2 рабочих дней.

Агентству государственного казначейства при Министерстве финансов Азербайджана поручено в трехдневный срок представить данное решение в Минюст для внесения в Государственный реестр правовых актов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət büdcəsi xərcləri üzrə “Yaşıl dəhliz” sistemi yaradılacaq

Самое читаемое

В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
23 декабря 2023 г. 17:44
В Нефтчалинском районе задержан браконьер
ФотоВ Нефтчалинском районе задержан браконьер
24 декабря 2023 г. 10:53
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
24 декабря 2023 г. 17:59
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
29 декабря 2023 г. 16:02
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
30 декабря 2023 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi