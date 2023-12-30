Азербайджан создаст систему "Зеленый коридор" для расходов госбюджета

Коллегия Минфина утвердила "Правила осуществления финансовых операций через государственное казначейство и учета этих операций", согласно которым Азербайджан создаст систему "Зеленый коридор" для расходов госбюджета.

Коллегия Минфина утвердила "Правила осуществления финансовых операций через государственное казначейство и учета этих операций", согласно которым Азербайджан создаст систему "Зеленый коридор" для расходов госбюджета.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал министр финансов Самир Шарифов.

При этом аннулированы "Инструкция о взятии обязательств по расходам государственного бюджета" и "Инструкция о казначейском учете приобретаемых товаров, работ и услуг, принимаемых финансируемыми из государственного бюджета распорядителями кредитов", утвержденные приказом министерства от 28 декабря 2000.

Согласно новому решению, Минфин в целях упрощения проведения финансовых операций по расходам создаст систему "Зеленый коридор" и определит перечень расходов, охватываемых данной системой. При необходимости применение системы может быть ограничено.

Кроме того, была определена сфера охвата "Информационной системы управления казначейством". Оператор данной системы вносит смету доходов и расходов, определенную по уровням бюджета, в личные ведомости казначейских счетов органов и учреждений до 10 января каждого года. Организация может вносить изменения в ведомость в течение 3 рабочих дней, оператор проверяет и утверждает эти изменения в течение 2 рабочих дней.

Агентству государственного казначейства при Министерстве финансов Азербайджана поручено в трехдневный срок представить данное решение в Минюст для внесения в Государственный реестр правовых актов.