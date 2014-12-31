Азербайджан создает возможности электронного обращения за ипотечными кредитами

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ С целью упрощения процесса ипотечного кредитования в Азербайджане будут использоваться возможности системы "Электронная ипотека". Для граждан будет создана возможность электронного обращения за ипотечными кредитами. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях политики денежной и финансовой стабильности на 2015 год.

В заявлении сказано, что деятельность в направлении развития системы ипотечного кредитования будет продолжена в 2015 году.

"Совместно с правительством будут рассмотрены возможности реализации новых инициатив в этом направлении на основе мировых практик. Важным приоритетом также является расширение охвата социальной ипотеки. Будут приняты меры по привлечению дополнительных рыночных источников для расширения обычного ипотечного кредитования, созданию новых ипотечных продуктов, формированию механизмов гарантии по ипотечным кредитам", - говорится в документе.

Отметим, что в текущем году уполномоченные банки, страховые агентства, оценщики и Ипотечный фонд приступили к применению "Электронной ипотеки".

За прошедший период 2014 года были выданы ипотечные кредиты в размере 92 млн. манатов. В результате, кредитный портфель Ипотечного фонда достиг 628 млн. манатов, количество получивших ипотечный кредит превысило 15 700. Общий объем ипотечных кредитов вырос на 25% и превысил 1 млрд. манатов (3% ненефтяного ВВП).