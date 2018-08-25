Азербайджан сократит внешний долг более чем на 3 млрд долларов к 2025 году

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Объем внешнего госдолга Азербайджана к 2025 году предположительно сократится на 3,2 млрд долларов от прогнозного показателя на конец 2018 года, до 6,5 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в среднесрочной и долгосрочной стратегии по управлению госдолгом в Азербайджанской Республике, утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева от 24 августа.

В том же году отношение внешнего госдолга к ВВП составит 12%.

Согласно документу, к концу 2018 года объем внешнего долга страны прогнозируется на уровне 9,7 млрд долларов (22,5% к ВВП), в 2019 году - 10,1 млрд долларов, в 2020 году - 9,8 млрд долларов, в 2021 году – 9,2 млрд долларов, в 2022 году - 8,5 млрд долларов, в 2023 году - 7,8 млрд долларов, в 2024 году– 7,2 млрд долларов, в 2025 году– 6,5 млрд долларов.