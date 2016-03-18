Азербайджан сократил товарооборот со странами Евросоюза на 41%

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Внешнеторговый оборот Азербайджана со странами Европейского союза в годовом сравнении сократился на 41,3% и за январь-февраль 2016 года составил 1 020 423,44 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период экспорт сократился на 48,25% и составил 709 421,92 тыс. долларов, импорт - на 15,49%, составив 311 001,52 тыс. долларов. Положительное сальдо внешнеторгового оборота сократилось более чем в 2,5 раз - с 1 002 814,59 тыс. долларов до 398 420,4 тыс. долларов.

Отметим, что на долю Евросоюза пришлось 57,98% общего объема экспорта, 31,74% - общего объема импорта страны.