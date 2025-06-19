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Азербайджан сократил объем чистых финансовых обязательств на $45 млн 

Азербайджан сократил объем чистых финансовых обязательств на $45 млн  Азербайджан сократил объем чистых финансовых обязательств на 45 млн долларов
Финансы
19 июня 2025 г. 13:01
Азербайджан сократил объем чистых финансовых обязательств на $45 млн 

Чистые финансовые обязательства Азербайджана сократились в I квартале этого года на 45,1 млн долларов США, что это в 45,6 раза меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно данным, квартальное снижение обеспечено за счет роста прямых инвестиций в страну на 1 млрд 519 млн долларов (на 0,7% больше), уменьшения репатриации привлеченных инвестиций на 1 млрд 758,6 млн долларов (на 5,8% меньше), увеличения нефтяного бонуса на 450,2 млн долларов (на 1,4% меньше), уменьшения портфельных инвестиций на 4,7 млн долларов (в 191,2 раза меньше), а также уменьшения других инвестиций на 251 млн долларов (в 5 раз меньше).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan I rübdə xalis maliyyə öhdəliklərini 45 milyon dollar azaldıb

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