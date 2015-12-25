​Азербайджан сократил объем инвестиций в финансовый сектор

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане сократился объем инвестиций в финансовый и страховой сектор. В январе-ноябре текущего года на долю финансовой и страховой деятельности пришлось 19,6 млн. манатов или 0,1% средств из всех источников финансирования в основной капитал.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 15,6% меньше показателя за прошлый год.

Отметим, что за январь-ноябрь этого года на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 14 438,8 млн. манатов. Из них 8 835,3 млн. манатов (61,2%) потрачено на строительство производственных объектов, 4 689,5 млн. манатов (32,5%) - объектов сферы услуг, 914 млн. манатов (6,3%) - жилых домов общей площадью 1 634,1 тыс. кв. м.

Напомним, что за этот период на долю банковских кредитов пришлось 1 094,8 млн. манатов или 7,6% средств из всех источников финансирования в основной капитал.